"Раскрывая тайны звезд": разрешите обратиться

Мода на военные фильмы и зрительские симпатии к персонажам в форме остаются актуальными. Традиционно в кино такие роли достаются эффектным актерам. Удачно сыгранные, их персонажи легко запоминаются, принося исполнителям славу и долгую любовь зрителей.

Играть военных в кино – задача простая только на первый взгляд. Спецэффекты, погони и батальные сцены сами по себе не заставят поверить героям, которых могут играть заслуженные мастера сцены.

Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".