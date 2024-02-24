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24 февраля, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": разрешите обратиться

"Раскрывая тайны звезд": разрешите обратиться

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Мода на военные фильмы и зрительские симпатии к персонажам в форме остаются актуальными. Традиционно в кино такие роли достаются эффектным актерам. Удачно сыгранные, их персонажи легко запоминаются, принося исполнителям славу и долгую любовь зрителей.

Играть военных в кино – задача простая только на первый взгляд. Спецэффекты, погони и батальные сцены сами по себе не заставят поверить героям, которых могут играть заслуженные мастера сцены.

Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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