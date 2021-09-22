"Звезды советского экрана": фильм "Служили два товарища"

В феврале 1988 года редакция журнала "Советский экран" решила вспомнить работу Владимира Высоцкого в фильме "Служили два товарища". На одном из разворотов красовалась большая фотография поручика Брусенцова с его верным другом Абреком. Здесь же опубликованы воспоминания актера о съемках.

Еще при жизни он не раз признавался – в фильме "Служили два товарища" зрители увидели жалкие крохи того, что осталось от его героя. "Тогда я думал, что это будет лучшее, что мне довелось сыграть в кино".

Кому еще могла достаться роль поручика Брусенцова? Кто из актеров появился в фильме благодаря Владимиру Высоцкому? И какие приключения ждали съемочную группу под Одессой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".