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22 февраля, 13:30

Политика

Министр культуры Северной Осетии рассказал о своей актерской деятельности

Министр культуры Северной Осетии рассказал о своей актерской деятельности

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Как участие в боевых действиях изменило представление о людях и отношениях между ними на фронте, рассказал актер и министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров. Он объяснил, что после начала специальной военной операции на Украине оценивает иначе актерскую игру в военных фильмах.

По словам Фидарова, в отношениях между людьми на фронте отсутствует фальшь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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