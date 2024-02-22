Министр культуры Северной Осетии рассказал о своей актерской деятельности

Как участие в боевых действиях изменило представление о людях и отношениях между ними на фронте, рассказал актер и министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров. Он объяснил, что после начала специальной военной операции на Украине оценивает иначе актерскую игру в военных фильмах.



По словам Фидарова, в отношениях между людьми на фронте отсутствует фальшь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.