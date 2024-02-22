Министр культуры Северной Осетии Фидаров рассказал о многонациональном братстве в зоне СВО

Жители всех регионов России защищают интересы страны на полях боевых действий в зоне СВО. Как признался министр культуры Северной Осетии и актер Сослан Фидаров, на фронте у него появились товарищи, которых он называет своими братьями. Среди них – не только осетины, но и москвичи, и петербуржцы.

Кроме того, Фидаров разделяет мнение президента РФ, что вся страна объединилась, и поэтому уже не имеет большого значения, откуда человек родом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.