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22 февраля, 16:45

Общество

Министр культуры Северной Осетии Фидаров рассказал о многонациональном братстве в зоне СВО

Министр культуры Северной Осетии Фидаров рассказал о многонациональном братстве в зоне СВО

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Жители всех регионов России защищают интересы страны на полях боевых действий в зоне СВО. Как признался министр культуры Северной Осетии и актер Сослан Фидаров, на фронте у него появились товарищи, которых он называет своими братьями. Среди них – не только осетины, но и москвичи, и петербуржцы.

Кроме того, Фидаров разделяет мнение президента РФ, что вся страна объединилась, и поэтому уже не имеет большого значения, откуда человек родом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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