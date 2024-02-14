Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" – Сергей Собянин

Более 100 компаний стали резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва". Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в прошлом году этот статус получили 16 предприятий.

С их помощью в городе появится свыше трех тысяч рабочих мест, а объем инвестиций, которые они вложат в развитие производств, превысит 14,5 миллиарда рублей. Все компании, которые входят в список резидентов, представляют важные отрасли: микроэлектроника, IT, беспилотные авиасистемы и фармацевтика.

Например, на площадке "Печатники" начнут выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови кислородом, а в "Рудневе" – инновационные конденсаторы.

Для всех предприятий особой экономической зоны действуют меры поддержки. В частности, они на 10 лет освобождаются от уплаты ряда налогов, а вырученные деньги могут направить на собственное развитие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.