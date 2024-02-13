Собянин: в этом году проведем реабилитацию 20 водных объектов Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в этом году проведут реабилитацию 20 водных объектов, среди которых 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото и другие. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что с 2011 года в Москве осуществили реабилитацию 138 водоемов, 39 из которых привели в порядок в прошлом году.

"Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы № 3 и 4 реки Битцы, русловые участки речек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни", – уточнил Собянин.

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал о реконструкции столичных прудов в 2023 году. Он уточнил, что самые масштабные мероприятия прошли на двух Лианозовских прудах в СВАО, на восьми прудах в Лефортовском парке, а также на еще 16 водных объектах в районе Марьино в ЮВАО.

Вместе с тем он поделился, что работы по преображению объектов затронули Дорожный пруд в ЮАО и пруд "Дворец Пионеров" в ЮЗАО.



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