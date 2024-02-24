24 февраля, 14:15Культура
В Музее Москвы рассказали, какие временные выставки там проходят
Свыше 1,1 миллиона человек посетили Музей Москвы в 2023 году. На постоянной экспозиции представлено более двух тысяч предметов, также регулярно меняются временные выставки.
Так, например, выставка "Куплю гараж" рассказывает, как использовались гаражные кооперативы в столице в разные времена. Экспозиция будет работать до марта.
Кроме того, в Музее Москвы откроется выставка, которая подготовлена вместе с Политехническим музеем и посвящена его истории.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Показательное выступление сотрудников МЧС подготовили в столичном музее техники
- Выставка "Сокровища полковых музеев" открылась в Москве