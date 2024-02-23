Показательное выступление сотрудников МЧС подготовили в столичном музее техники

День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там подготовили не только парад кадетов и военной техники, но и показательное выступление сотрудников МЧС, а вечером 23 февраля состоятся мастер-классы для детей.

Также гости музея могли покататься на бронетранспортере. Что еще включили в программу в столичном музее техники?

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