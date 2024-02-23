23 февраля, 22:30Город
Показательное выступление сотрудников МЧС подготовили в столичном музее техники
День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там подготовили не только парад кадетов и военной техники, но и показательное выступление сотрудников МЧС, а вечером 23 февраля состоятся мастер-классы для детей.
Также гости музея могли покататься на бронетранспортере. Что еще включили в программу в столичном музее техники?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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