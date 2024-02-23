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23 февраля, 22:30

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Показательное выступление сотрудников МЧС подготовили в столичном музее техники

Показательное выступление сотрудников МЧС подготовили в столичном музее техники

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День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там подготовили не только парад кадетов и военной техники, но и показательное выступление сотрудников МЧС, а вечером 23 февраля состоятся мастер-классы для детей.

Также гости музея могли покататься на бронетранспортере. Что еще включили в программу в столичном музее техники?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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