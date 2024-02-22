Московская канатная дорога не будет работать вечером 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога не будет работать вечером в пятницу, 23 февраля, из-за салюта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спортивного комплекса.

"23 февраля, в связи с организацией и проведением праздничного салюта, станция "Лужники" Московской канатной дороги будет закрыта с 15:00, высадка и посадка будет осуществляться только со станции Воробьевы горы", – уточнили в пресс-службе.

В 20:00 работа канатной дороги будет приостановлена.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Однако 25 февраля начнет действовать режим воскресенья, то есть платными останутся улицы с фиксированными тарифами – 380 и 450 рублей в час.

Некоторые социальные учреждения города с 23 по 25 февраля перейдут на особый график работы, однако большинство организаций продолжат работать в обычном режиме.



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