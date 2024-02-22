22 февраля, 16:19Город
Московская канатная дорога не будет работать вечером 23 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская канатная дорога не будет работать вечером в пятницу, 23 февраля, из-за салюта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спортивного комплекса.
"23 февраля, в связи с организацией и проведением праздничного салюта, станция "Лужники" Московской канатной дороги будет закрыта с 15:00, высадка и посадка будет осуществляться только со станции Воробьевы горы", – уточнили в пресс-службе.
В 20:00 работа канатной дороги будет приостановлена.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Однако 25 февраля начнет действовать режим воскресенья, то есть платными останутся улицы с фиксированными тарифами – 380 и 450 рублей в час.
Некоторые социальные учреждения города с 23 по 25 февраля перейдут на особый график работы, однако большинство организаций продолжат работать в обычном режиме.
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