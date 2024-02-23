Концерт в честь Дня защитника Отечества прошел на станции метро "Курская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в аванзале станции столичного метро "Курская". Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Там рассказали, что перед пассажирами выступил оркестр столичного главка МЧС России и исполнил популярные российские произведения. Также в аванзале сделали полосу препятствий от "Лиги героев", где каждый мог испытать свои силы. Отмечается, что она состояла из двух линий с испытаниями: 10 приседаний, 20 джампинг-джеков, рукоход. Каждого участника сопровождали опытные тренеры "Лиги героев" и инструкторы "Гонки героев".

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сказал, что к празднику подготовлена большая программа. Он поблагодарил всех, кто провел День защитника Отечества вместе с московским транспортом.

Ранее ведомство сообщало, что в городе более 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев украсили флагами России и Москвы к 23 Февраля. Помимо этого, свыше 34 тысяч медиаэкранов транслируют тематический эфир в общественном транспорте.

Спецпрограмму подготовили на ВДНХ в честь Дня защитника Отечества