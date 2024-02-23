Москвичей пригласили на праздничные мероприятия в городские музеи и парки

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культурные площадки столицы подготовили программу ко Дню защитника Отечества. В праздничный день москвичи смогут посетить лекции, экскурсии, встречи с общественными деятелями, представителями науки и искусства, а также поздравить защитников Родины. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В День защитника Отечества Музей Победы сделал вход для всех мужчин абсолютно бесплатным. В 12:00 там стартует музыкальный марафон "Фанфары Победы – защитникам Отечества!", он продлится четыре часа. В Зале полководцев выступят оркестры духовых и народных инструментов, вокальные и хореографические ансамбли, хоры и ударные коллективы детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области.

На бесплатной обзорной экскурсии "Великий подвиг защитников Москвы" можно будет увидеть исторические документы и артефакты, рассказывающие об обороне столицы в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия вошла в праздничную программу "Несокрушимая и легендарная", которую к 23 Февраля подготовил Государственный музей обороны Москвы.

На ВДНХ в 12:00 начнутся бесплатные мероприятия для москвичей. В павильоне №19 пройдут встречи и лекции с участием общественных деятелей, ученых, известных представителей спорта и культуры, а также военкоров и воинов, защищающих страну.

На Международной выставке-форуме "Россия" в 18:00 состоится большой концерт. На сцену выйдет лауреат всероссийских и международных конкурсов Гордей Юфкин. Он выступит в сопровождении Ансамбля песни и танца под управлением Алексея Губарева.

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали, как украсили городской транспорт ко Дню защитника Отечества. 23 февраля по городу будут курсировать 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев, украшенных флагами России и Москвы. Водители вышли на работу в парадной форме.