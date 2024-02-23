23 февраля, 10:46Транспорт
Столичный транспорт украсили флагами к 23 Февраля
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Свыше 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев украсили флагами России и Москвы ко Дню защитника Отечества в городе. Водители вышли на работу в парадной форме, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Там указали, что более 34 тысяч медиаэкранов в общественном транспорте транслируют тематический эфир, а на территориях Северного и Южного речных вокзалов подготовлена большая праздничная программа.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московский транспортный комплекс принимает участие в больших государственных праздниках. Ко Дню защитника Отечества украсили не только городской транспорт, но и подготовили для пассажиров развлекательную программу, сказал он и напомнил, что 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы действует бесплатная парковка.
Ранее сообщалось, что Московская канатная дорога в праздничный день не будет работать вечером из-за салюта. Она закроется в 20:00.
Развлекательные площадки столицы подготовили культурную программу
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