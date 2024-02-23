Столичные службы украсили город к 23 Февраля

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Службы городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества. На мостах в центре Москвы и на Минских путепроводах разместили свыше двух тысяч флагов в честь праздника. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Плакаты, приуроченные к празднованию, появились на городских билбордах и остановочных павильонах.

Флагштоки с триколором украсили пространство возле мэрии Москвы и Совета Федерации. На фасаде Госдумы дополнительно разместили декоративное панно. Конструкцию в форме звезды установили на Фрунзенской набережной напротив Минобороны РФ.

Кроме того, для москвичей и гостей столицы подготовили тематические фотозоны на Манежной площади у памятника Георгию Жукову, на Суворовской площади у памятника Александру Суворову, а также на Кутузовском проспекте и Поклонной горе.

В свою очередь, фасады домов-книжек на Новом Арбате превратились в праздничные открытки. На них транслируют поздравления с Днем защитника Отечества.

Стенды с фотографиями и историями подвигов героев можно увидеть на Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале.

Ранее москвичей пригласили на праздничные мероприятия в городские музеи и парки.

Так, Музей Победы сделал вход для всех мужчин абсолютно бесплатным. В 12:00 там стартовал музыкальный марафон "Фанфары Победы – защитникам Отечества!", он продлится четыре часа. В Зале полководцев выступят оркестры духовых и народных инструментов, вокальные и хореографические ансамбли, хоры и ударные коллективы детских школ искусств.



Более 2 тыс флагов установили в Москве к Дню защитника Отечества