Любимова поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила ветеранов, военнослужащих, врачей, волонтеров и военкоров с Днем защитника Отечества. Свое видеообращение она опубликовала в телеграм-канале.

По ее словам, этот праздник является символом мужества и отваги тех, кто сражался за Родину в прошлом и кто защищает ее сегодня, укрепляя надежду в будущее. Она пожелала защитникам и их близким здоровья и сил.

Любимова указала, что во все времена культура вдохновлялась героями и их подвигами, теми, кто внес вклад в победы и достижения.

"Мы гордимся и восхищаемся этими сильными духом людьми. Их образы уже находят свое отражение в современной культуре", – сказала она.

Министр добавила, что музеи, театры и творческие коллективы продолжают поддерживать военнослужащих и их семьи, проводят для них концерты, спектакли, кинопоказы и экскурсии. По ее мнению, они стараются делать все возможное, чтобы у военных в этот период жизни было немного тепла, добра и красоты.

Ранее Сергей Собянин поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих и участников СВО. Он указал, что День защитника Отечества символизирует героическую историю российской армии и флота, а также связь всех поколений защитников Родины. Также мэр поблагодарил военных за верность долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне.

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