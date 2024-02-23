Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан России с Днем защитника Отечества, отметив, что ВС РФ являются надежной опорой страны. Ее заявление опубликовано на официальном сайте СФ.

"Вооруженные силы РФ являются надежной опорой в обеспечении нацбезопасности и суверенитета страны. Опираясь на современные реалии, государство уделяет приоритетное внимание их качественному развитию, совершенствованию системы подготовки воинских частей и подразделений", – подчеркнула она.

Матвиенко обратила внимание, что на участниках спецоперации РФ на Украине сейчас лежит большая ответственность, перед ними стоят сложные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить защиту Родины.

По словам главы Совфеда, День защитника Отечества всегда был символом мужества, самоотверженности и доблести. Матвиенко пожелала здоровья и благополучия ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

Ранее 79% граждан РФ назвали День защитника Отечества важным праздником. При этом результаты опроса показали, что эта дата оказалась более значимой для россиян старше 60 лет (87%).

Также 48% опрашиваемых заявили, что 23 февраля – это праздник всех мужчин, а 47% воспринимают День защитника Отечества как профессиональный праздник военных.



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