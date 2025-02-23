Москвичам рассказали о графике работы госучреждений 23–25 февраля

В честь Дня защитника Отечества россиян ждут три выходных – с 23 по 25 февраля. В этот период многие учреждения Москвы – поликлиники, ЗАГСы, офисы госуслуг и другие – будут работать по измененному графику. Подробнее – в нашем материале.

Медучреждения и ветклиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Взрослые поликлиники 23 и 25 февраля будут работать с 09:00 до 16:00, а 24 февраля пациентов ждут с 09:00 до 18:00. Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут доступны в часы работы поликлиник (у круглосуточных травмпунктов расписание не изменится).

Кабинеты ОРВИ 23–25 февраля примут посетителей с 09:00 до 18:00. Пункты вакцинации будут работать в часы работы поликлиник, на базе которых они открыты.

Детские поликлиники в выходные заработают с 09:00 до 15:00 (помощь на дому будет оказываться в это же время). Травматологические отделения при них будут открыты в эти даты с 08:00 до 22:00. Детские кабинеты ОРВИ станут доступны с 09:00 до 18:00.

23 февраля будут работать только те женские консультации, которые обслуживают 10 и более участков. При этом 24-го уже все учреждения примут пациентов с 09:00 до 18:00, а 25-го – с 09:00 до 16:00.

В свою очередь, расписание у городских ветеринарных клиник в выходные останется прежним, а Мосветстанция на улице Юннатов продолжит работу в круглосуточном режиме.

Почта России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предпраздничный день, 22 февраля, почтовые отделения закроются на час раньше. 23-е станет выходным для всех офисов, кроме круглосуточных. В этот день почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания.

С 24 февраля отделения заработают по обычному расписанию. Уточнить актуальный график и найти ближайший офис почты можно на сайте компании или в мобильном приложении.

"Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

День защитника Отечества станет выходным для всех офисов "Мои документы", а 22-го и 24 февраля учреждения работают по обычному графику. Районные центры госуслуг примут посетителей с 08:00 до 20:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00.

Соцучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центры проекта "Московское долголетие" 23–25 февраля будут работать по прежнему графику. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей тоже будет принимать посетителей в обычном режиме. Привычный график сохранит и Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Пункты обогрева для бездомных и мобильные бригады "Социальный патруль" продолжат работу в круглосуточном режиме.

Телефон неотложной психологической помощи – 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного) – также будет доступен круглосуточно. Получить поддержку можно также в онлайн-чате психологической помощи.

Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью в праздники будут закрыты.

ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В предпраздничный день, 22 февраля, у дворцов бракосочетания – сокращенный график, до 17:00. Следующий день станет выходным, а 24-го отделения ЗАГС заработают в прежнем режиме.

В воскресенье торжественные церемонии пройдут на площадках проекта "Новые адреса счастья", в частности в парке-отеле "Даниловский", усадьбе Муравьевых-Апостолов, усадьбе Васильчиковых, гостинице "Националь", в ресторане башни "ОКО", в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно".