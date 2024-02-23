Володин поздравил защитников Отечества с праздником

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил защитников Отечества с 23 февраля. Он отметил, что этот праздник отражает в себе героические страницы истории России.

"Поздравляю с Днем защитника Отечества. Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали", – подчеркнул Володин.

Председатель ГД уверен, что для всех граждан РФ этот день наполнен особым смыслом, поскольку сейчас российские солдаты отважно сражаются за будущее благополучие страны.

"С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!", – пожелал он.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан РФ с Днем защитника Отечества. По ее словам, российская армия является надежной опорой страны.

Она также подчеркнула, что на участниках спецоперации РФ на Украине сейчас лежит большая ответственность, перед ними стоят сложные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить защиту Родины.



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