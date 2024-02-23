Собянин рассказал о расширении социальной инфраструктуры ЦАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Центральном округе строится и проектируется 11 домов по программе реновации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, шесть новостроек уже переданы новоселам. Новые дома расположены в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Собянин подчеркнул, что жители 35 старых домов уже приступили к переезду.



Мэр отметил, что помимо новых домов, расширяется также и социальная инфраструктура. Так, в Пресненском районе будет построен учебный корпус на 400 школьников, а в Красносельском районе планируется возвести детский сад на 125 мест. В районе Тверской будет реконструирована детская музыкальная школа имени Д. Б. Кабалевского.

Также Собянин заявил, что в столице продолжается программа по комплексному обустройству и развитию центральной части города. В этом году планируется завершить работы в новом выставочном комплексе Третьяковской галереи, в производственном корпусе мастерских Большого театра, в многофункциональном комплексе "Гранд Титул" на территории "Москва-Сити".



"В прошлом году мы даже перевыполнили эту Программу и ввели в эксплуатацию 45 объектов. Это жилые дома и социальные объекты, в том числе учебные корпуса на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана", – подчеркнул мэр.

Ранее стало известно, что Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок. Новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек. Площадки находятся в шести округах столицы, в частности,

в Пресненском районе, в районах Головинском и Коптево, в Лосиноостровском и Останкинском районах.