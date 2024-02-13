Певицу Лису из группы Blackpink пригласили в сериал "Белый лотос"

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Тайскую певицу и участницу южнокорейской группы Blackpink Лису Манобан пригласили в сериал HBO "Белый лотос". Об этом сообщает Deadline.

Артистка исполнит роль в третьем сезоне проекта, съемки которого стартуют в Таиланде в феврале. Однако пока неизвестно, кого именно она сыграет.

Изначально "Белый лотос" задумывался в качестве мини-сериала. Его первый сезон рассказывал о похождениях гостей и сотрудников отеля вымышленной сети "Белый лотос" на Гавайях. Позже шоу решили продолжить в формате антологии. Действие второго сезона происходило в отеле "Белый лотос" на Сицилии. Актерами, которые снялись в двух сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Отмечается, что персонажами нового сезона будут глава семьи, топ-менеджер, актриса, пара матерей, неудачник и инструктор по йоге.

Ранее телекомпания HBO расторгла контракт с сербским и российским актером Милошем Биковичем, который должен был принять участие в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос". Данное решение было принято после того, как министерство иностранных дел Украины выступило с критикой HBO в связи с приглашением Биковича на съемки.

По информации СМИ, актер был нанят на небольшую эпизодическую роль русского тренера по йоге. Бикович добавил, что был бы рад сниматься в сериале "Белый лотос", однако теперь его участие в проекте стало невозможно по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку он "не готов менять свои принципы".

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