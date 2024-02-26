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26 февраля, 18:30

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"Мой район. Новости": мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

"Мой район. Новости": мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

В Даниловском районе Москвы наполовину готова станция "ЗИЛ" строящейся Троицкой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Более 100 тысяч местных жителей ожидают запуска станции.

Появится множество новых маршрутов для ежедневных поездок по городу, а время в пути значительно сократится. Также станцией будут пользоваться посетители спорткомплекса "ЦСКА Арена", Центра водных видов спорта, парка "Тюфелева роща" и других важных пространств.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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