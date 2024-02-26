"Мой район. Новости": мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

В Даниловском районе Москвы наполовину готова станция "ЗИЛ" строящейся Троицкой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Более 100 тысяч местных жителей ожидают запуска станции.

Появится множество новых маршрутов для ежедневных поездок по городу, а время в пути значительно сократится. Также станцией будут пользоваться посетители спорткомплекса "ЦСКА Арена", Центра водных видов спорта, парка "Тюфелева роща" и других важных пространств.

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