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26 февраля, 15:15

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Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "ЗИЛ" на Троицкой линии. Ее готовность оценивается в 50%. В последние годы на территории бывшего завода уже запустили две станции МЦК и станцию метро "Технопарк".

Развитие территории бывшего ЗИЛа продолжается. По словам Собянина, здесь будет построено в общей сложности шесть миллионов квадратных метров недвижимости. Появятся новые рабочие места, технопарки, жилье, набережные, скверы, культурные объекты и спортивный кластер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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