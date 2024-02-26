Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "ЗИЛ" на Троицкой линии. Ее готовность оценивается в 50%. В последние годы на территории бывшего завода уже запустили две станции МЦК и станцию метро "Технопарк".

Развитие территории бывшего ЗИЛа продолжается. По словам Собянина, здесь будет построено в общей сложности шесть миллионов квадратных метров недвижимости. Появятся новые рабочие места, технопарки, жилье, набережные, скверы, культурные объекты и спортивный кластер.

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