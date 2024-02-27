Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 16:35

Культура

"Звезды советского экрана": Татьяна Окуневская

"Звезды советского экрана": Татьяна Окуневская

"Звезды советского экрана": "Добровольцы"

Выставка "Малая родина" открылась в Московском музее современного искусства

Музей искусств построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве

Сцена-трансформер и новые залы для показов фильмов появятся в кинотеатре "Ударник"

Акцию для родившихся 29 февраля подготовили в Музее Победы

Выставка "Кижи. Небесное послание" в "Коломенском" откроется 29 февраля

Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова

В столице начали принимать заявки на летние выступления артистов в парках

"Мой район. Новости": московский кинотеатр "Ударник" отреставрируют к 2027 году

Сентябрьский выпуск журнала "Советский экран" за 1989 год выдал киноманам сенсацию. В номере напечатали отрывки из откровенной автобиографии Татьяны Окуневской. Актриса рассказала и про ухаживания Берии, и про сталинские лагеря, в которых она провела несколько лет. Читатели с жадностью впивались в текст интервью и заново открывали и эпоху, и знаменитую актрису.

Как однажды режиссерская прихоть чуть не стоила жизни Татьяне Окуневской? Какой скандал она устроила на съемках фильма "Александр Пархоменко"? Как едва не стала югославской примадонной? И для какой роли Окуневская изменила собственную внешность?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика