"Звезды советского экрана": Татьяна Окуневская

Сентябрьский выпуск журнала "Советский экран" за 1989 год выдал киноманам сенсацию. В номере напечатали отрывки из откровенной автобиографии Татьяны Окуневской. Актриса рассказала и про ухаживания Берии, и про сталинские лагеря, в которых она провела несколько лет. Читатели с жадностью впивались в текст интервью и заново открывали и эпоху, и знаменитую актрису.

Как однажды режиссерская прихоть чуть не стоила жизни Татьяне Окуневской? Какой скандал она устроила на съемках фильма "Александр Пархоменко"? Как едва не стала югославской примадонной? И для какой роли Окуневская изменила собственную внешность?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".