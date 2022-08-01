"Звёзды советского экрана": в кадре и в жизни: супруги Тамара Макарова и Сергей Герасимов

"Сергею Герасимову – 60!" По случаю юбилея великого советского режиссера один из разворотов майского выпуска журнала "Советский экран" в 1966 году был посвящен репортажу со съемок нового фильма мэтра "Журналист". Для разворота выбрали кадр, где Сергей Герасимов стоял вместе с Тамарой Макаровой. Именно благодаря ей Герасимов однажды снял грим, вышел из кадра и сел в режиссерское кресло.

Как Тамара Макарова подговорила шпану напасть на Сергея Герасимова? Почему режиссер, скрепя сердце, расстался с усами ради роли? И зачем он носил кармане лавровые листья? За что Евгений Моргунов был обижен на Сергея Герасимова? Как режиссер довел Евгения Жарикова до обморока? И какой страшной приметы боялась Тамара Макарова?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".