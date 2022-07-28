Вышел первый тизер фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер"

Видео: youtube.com/Universal Pictures



Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер предстоящего байопика "Оппенгеймер", снятого Кристофером Ноланом.

Картина расскажет об американском физике Роберте Оппенгеймере, который считается одним из отцов атомной бомбы. Главную роль в фильме исполнит ирландский актер Киллиан Мерфи, известный по сериалу "Острые козырьки". Также в актерском составе заявлены Роберт Дауни – младший, Мэтт Деймон, Эмили Блант и Рами Малек.

Выход биографической ленты с элементами триллера запланирован на 21 июля 2023 года. Кристофер Нолан выступил в проекте не только режиссером, но сценаристом и продюсером.

Ранее в Сети появился тизер-трейлер фильма "Чебурашка", представляющий героев будущей картины. Всех персонажей, за исключением Чебурашки, сыграют настоящие актеры: Сергей Гармаш воплотит образ садовника Геннадия, а Елена Яковлева исполнит роль злодейки Риммы.