Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

21:36

Amazon опубликовал тизер сериала по "Властелину колец"

культуракино

Видео: YouTube/Prime Video

Стриминговая платформа Amazon Prime Video выложила тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Видео длится 2,5 минуты. В тизере можно увидеть главных героев сериала. Отмечается, что в первом сезоне картины зрителям расскажут о союзе эльфийского кузнеца Келебримбора с гномами и попытке Саурона захватить скованные кузнецом кольца власти.

Премьера "Колец власти" состоится 2 сентября. Серии будут выходить раз в неделю. Всего в первом сезоне их будет 8. При этом "Кольца власти" уже официально продлили на второй сезон. Ожидается, что всего в сериале сделают пять сезонов.

Ранее сообщалось, что студия Marvel решила переснять сериал "Секретное вторжение". Предполагается, что новые съемки начнутся в середине июля и продлятся 4,5 месяца.

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман предположил, что это связано с продолжающейся спецоперацией России на Украине. Он пояснил, что РФ была важным местом действия в сценарии сериала и, возможно, российские локации заменят другими.

Новый тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" опубликовали в Сети

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать