Amazon опубликовал тизер сериала по "Властелину колец"

Видео: YouTube/Prime Video

Стриминговая платформа Amazon Prime Video выложила тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Видео длится 2,5 минуты. В тизере можно увидеть главных героев сериала. Отмечается, что в первом сезоне картины зрителям расскажут о союзе эльфийского кузнеца Келебримбора с гномами и попытке Саурона захватить скованные кузнецом кольца власти.

Премьера "Колец власти" состоится 2 сентября. Серии будут выходить раз в неделю. Всего в первом сезоне их будет 8. При этом "Кольца власти" уже официально продлили на второй сезон. Ожидается, что всего в сериале сделают пять сезонов.

Ранее сообщалось, что студия Marvel решила переснять сериал "Секретное вторжение". Предполагается, что новые съемки начнутся в середине июля и продлятся 4,5 месяца.

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман предположил, что это связано с продолжающейся спецоперацией России на Украине. Он пояснил, что РФ была важным местом действия в сценарии сериала и, возможно, российские локации заменят другими.

