Marvel переснимет "Секретное вторжение" из-за российских локаций в сценарии

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Студия Marvel решила переснять сериал "Секретное вторжение", сообщает "Газета.ру".

Предполагается, что новые съемки начнутся в середине июля и продлятся 4,5 месяца. Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман предположил, что это связано с продолжающейся спецоперацией России на Украине. Он пояснил, что РФ была важным местом действия в сценарии сериала и, возможно, российские локации заменят другими.

Премьера "Секретного вторжения" запланирована на Disney+ на 2023 год. В сериале снимаются Сэмюэль Л. Джексон, Талос Бен Мендельсон, Эмилия Кларк и Кингсли Бен-Адир.

Ранее пользователи соцсетей делились фотографиями и видео со съемок сериала. В его сценах фигурировали российские флаги и плакаты ко Дню народного единства, русскоязычные витрины и автомобили с московскими номерами. В Россию съемочная группа не выезжала, все кинокартины снимались в Великобритании.

Русскоязычные пользователи обратили внимание на то, что студия Marvel явно сэкономила на переводчике. На опубликованных кадрах видно, как люди в шапках-ушанках на фоне припаркованных машин с российскими номерами толпятся у здания с вывеской "Галерея сумасшедшего". Рядом – веселые фургончики со сладкими "пирошками" и овощными "порошками".

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