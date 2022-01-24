Студия Marvel сэкономила на переводчике и опозорилась перед россиянами. В Сеть попали первые кадры съемок будущего мини-сериала "Секретное вторжение" с Эмилией Кларк и Сэмюэлом Л. Джексоном.

В британском Лидсе воссоздают Москву. Действие разворачивается в День народного единства. Люди в шапках-ушанках на фоне припаркованных машин с российскими номерами толпятся у здания с вывеской "Галерея сумасшедшего". Рядом – веселые фургончики со сладкими "пирошками" и овощными "порошками". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.