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Попавшая в реанимацию актриса Елена Проклова рассказала, что у нее "наилучший вариант инсульта", сообщает "Газета.ру".

"У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, это вестибулярный аппарат", – рассказала артистка.

Проклова пояснила, что она испытывает частую тошноту и головокружение. Артистка рассказала, что ей будут ставить стент в начале февраля, после чего ее самочувствие, по прогнозам врачей, должно значительно улучшиться.

"Обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!" – отметила актриса.

О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. По словам артистки Людмилы Поргиной, причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, вероятно, резкая смена погоды.

