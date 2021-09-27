Maneskin выступят в Москве и Санкт-Петербурге весной 2022 года

Фото: ТАСС/AP/Vianney Le Caer
Рок-группа из Италии Maneskin посетит с концертами Москву и Санкт-Петербург весной 2022 года в рамках европейского тура. Об этом сообщается на странице коллектива в Инстаграме.
Концерт в Москве запланирован на 9 марта 2022 года, а в Санкт-Петербурге – на 11 марта 2022 года. Всего в тур вошли 16 городов Европы.
Победители "Евровидения – 2021" уже гостили в Москве 31 августа. Музыканты прогулялись по Красной площади и накупили сувениров. Меховые шапки, несмотря на жару, участники коллектива решили надеть сразу же.
После чего музыканты показали знание русского языка, а также рассказали, что слушают исполнителей из Little Big и следят за успехами госкорпорации "Роскосмос".
"Wow эффект": группа Maneskin приехала в Москву ради встречи с поклонниками
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