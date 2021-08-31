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Культура

31 августа, 23:31

Участники Maneskin рассказали, что слушают Little Big и подписаны на "Роскосмос"

культура

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Музыканты итальянской группы Maneskin, победители конкурса "Евровидение-2021", показали знание русского языка в столице, а также рассказали, что слушают исполнителей из Little Big и следят за успехами госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что первая встреча с поклонниками из России, которую организовал сервис "Яндекс.Музыка", состоялась во вторник, 31 сентября, на площадке "Плюс Дачи" в Парке Горького.

"Привет. Голый. Водка", – заявили звезды Maneskin, когда их спросили, знают ли они русские слова.

Также музыканты интересуются и другими вещами, связанными с Россией. Например, барабанщик Итан Торкио подписан в социальных сетях на Роскосмос.

"Это что-то вроде сталкерства<...> Когда я был подростком, меня очень увлек космос, интересовала астрофизика, черные дыры и прочее. Я подписан на Роскосмос и в Instagram, и в Facebook", – рассказал барабанщик.

Среди российских артистов участники итальянской группы назвали Little Big. А поработать они хотели бы с британскими коллегами – Arctic Monkeys и Миком Джаггером.

Музыканты сказали, что вернутся в Россию с концертами. Но на данный момент они не смогли точно назвать гастрольные планы и даты.

На память поклонники подарили им шапку-ушанку, бутылку водки, красную икру и портрет.

"Нам очень нравятся русские", – заявили участники группы, добавив, что россияне "очень живые и энергичные".

Ранее сообщалось, что победители "Евровидения" гостят в Москве и ведут себя как настоящие туристы. Музыканты прогулялись по Красной площади и накупили сувениров. Меховые шапки, несмотря на жару, музыканты решили надеть сразу же.

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