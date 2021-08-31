Рок-группа Maneskin закупилась сувенирами на Красной площади

Приключения итальянцев в России устроила рок-группа Maneskin. Победители "Евровидения" гостят в Москве и ведут себя как настоящие туристы. Музыканты прогулялись по Красной площади и накупили сувениров. Меховые шапки, несмотря на жару, музыканты решили надеть сразу же.

Днем они раздавали автографы в Парке Горького. На встречу с кумирами пришла целая толпа молодежи. Вход на площадку был ограничен, поэтому те, кто не смог попасть на официальную церемонию, ожидали рокеров снаружи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.