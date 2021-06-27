Сергунина рассказала о московских программах для развития талантов молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство Москвы формирует для молодого поколения среду непрерывного развития, объединяя все ключевые направления, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Речь идет о таких направлениях, как система профориентации, начальное творческое и профессиональное образование, спортивная подготовка, а также программа по предпринимательству и перспективным специальностям, помощь в трудоустройстве и многое другое.

"Москва создает для молодежи среду непрерывного развития с самого детства. Человеческий капитал – вот самое ценное, что есть у любого мегаполиса. И дело не только в профессионализме и навыках. Большое значение имеет позитивное и современное мышление, открытость миру, непрерывное движение вперед. Даже самые прорывные технологии – в конце концов, результат труда талантливых людей. Главный источник развития города – именно люди", – сказала Сергунина.

Она добавила, что город заботится о трудоустройстве молодежи. В частности, в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ работает Центр развития карьеры. С 2017 года правительство Москвы проводит добровольный квалификационный экзамен. За четыре года (2017–2020) его сдали более 20 тысяч студентов.

Помимо этого, создана онлайн-платформа "ВРаботе". К ней подключились более 200 компаний-партнеров, а количество добавленных резюме превышает три тысячи.

В столице насчитывается 140 детских школ искусств. С 2018 года правительство Москвы реализует проект "Искусство – детям", в рамках которого отремонтируют здания школ искусств общей площадью более 250 тысяч квадратных метров.

Также в Москве 18 детских технопарков. Партнерами технопарков выступают такие организации, как "Яндекс", ОАК, Samsung и другие.

Начинающих предпринимателей приглашают на образовательную программу "Бизнес-уик-энд". Слушателям объясняют, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, рассказывают о базовых финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности. Проект запустили три года назад. С тех пор его участниками стали более 119 тысяч старшеклассников и студентов.

Для стартаперов проводят технологические конкурсы, акселерационные программы и хакатоны, вебинары и тренинги по созданию и масштабированию малого бизнеса. На портале Московского инновационного кластера i.moscow доступна информация обо всей инновационной инфраструктуре города, в том числе коворкингах, центрах коллективного пользования, технопарках, мерах поддержки технологического бизнеса.

В сфере молодежной политики в столице работает около 1,5 тысячи некоммерческих организаций. В 2020 году 43 таких НКО получили гранты мэра Москвы в номинации "Молодежь Москвы". Их общая сумма составила 90 миллионов рублей.

В Москве 1 июля запустят профориентационную программу для подростков "Лето моей карьеры". В программе могут принять участие подростки от 14 до 17 лет. Она рассчитана на 20 дней, за которые детям предложат поработать в 15 профильных школах. Регистрация на программу доступна на сайте "Я дома".

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга ранее заявил, что для развития российской науки необходимо прививать к ней любовь с раннего детства. По мнению эксперта, такая профориентация может быть достаточно эффективна.