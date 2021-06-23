В Москве 1 июля стартует профориентационная онлайн-программа для подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 1 июля запустят профориентационную программу для подростков "Лето моей карьеры".

"Лето моей карьеры" – по-настоящему важный и интересный проект, который очень нравится подросткам. За два года в нем приняли участие уже почти 3000 юных москвичей", – рассказала директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец.

Она отметила, что было принято решение перенести мероприятие в онлайн-формат, чтобы не отменять программу и не подвергать опасности здоровье участников.

В программе "Лето моей карьеры" могут принять участие подростки от 14 до 17 лет. Она рассчитана на 20 дней, за которые детям предложат поработать в 15 профильных школах. Регистрация на программу доступна на сайте "Я дома".

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга ранее заявил, что для развития российской науки необходимо прививать к ней любовь с раннего детства. По мнению эксперта, такая профориентация может быть достаточно эффективна.