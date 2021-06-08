Елена Чайковская поддержала идею Александра Мажуги о профориентации школьников

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Советский и российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская и ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудили вопросы воспитания молодежи.



"Работа тренера заключается в поиске потенциала в молодых людях. Идея Александра Мажуги о ранней профориентации – с начальной школы – видится мне перспективной, она позволит подросткам в более раннем возрасте понять, в чем их призвание", – отметила Чайковская.

Мажуга, в свою очередь, отметил, что Чайковская благодаря своему профессионализму воспитывает настоящих звезд мирового уровня, которые получали золотые медали на мировых первенствах 15 раз.

Ранее Мажуга сообщил о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" в России. Предполагается, что участие в ней примут около 100 вузов.

Участники смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением задач в регионах. Он подчеркнул, что эта программа станет крупнейшим в России проектом господдержки высших учебных заведений.