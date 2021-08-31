Собянин открыл новую школу искусств имени Глинки в районе Печатники

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин открыл новую детскую школу искусств имени М. И. Глинки в Печатниках.

"Здесь, в Печатниках, новая школа Глинки, историческая школа, которая работает с 60-х годов. Новый дом для школы уже совершенно другого уровня, в 3,5 раза больше. И конечно, он уже сделан специально под школу искусств, здесь можно заниматься не только музыкой, но и хореографией, живописью", – заявил градоначальник.

Собянин поблагодарил за работу основательницу школы Тамару Караеву. Специалист руководила учреждением 47 лет – с 1970 по 2017 год. Ей вручили благодарность мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что было важно сохранить историю, педагогический коллектив и традиции школы.

Благодаря обновлению учреждения учащиеся теперь смогут заниматься не только на традиционных фортепиано, духовых и ударных, струнных и народных музыкальных инструментах, но и получат возможность изучать вокал, хореографию, искусство театра и живопись. На данный момент в школе работают 43 педагога, в том числе заслуженный артист России и пять заслуженных работников культуры России, обучаются порядка 500 детей.

Во время своего выступления Сергей Собянин отметил, что в совокупности творческое образование в столице получают порядка полумиллиона детей, из которых 100 тысяч – в школах искусств. Они откроют свои двери одновременно со школами обычными – с 1 сентября.

Ранее мэр Москвы подписал постановление, согласно которому для участия в фестивалях, концертах и иных публичных мероприятиях творческим коллективам детских школ искусств предоставят бесплатные автобусы. Начинающие артисты смогут выступать перед зрителями в районных домах культуры, актовых залах школ и на других подобных площадках.