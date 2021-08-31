Собянин поручил обеспечить концертные выезды музыкальных школ бесплатным транспортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бесплатные автобусы для участия в фестивалях, концертах и иных публичных мероприятиях предоставят творческим коллективам детских школ искусств. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Юные артисты смогут выступать перед зрителями в районных домах культуры, актовых залах школ и на других подобных площадках. Поездки будут совершаться на туристических автобусах Мосгортранса. По предварительным заявкам образовательных учреждений в пределах границ Москвы предполагается ввести транспортное сопровождение.

Уточняется, что в систему городского департамента культуры входит 151 учреждение художественного и музыкального образования.

Ранее стало известно, что в конце августа на ВДНХ стартовал четвертый сезон проекта "Музыка на крыше", который продлится до середины сентября. Концерты традиционно будут проходить на крыше павильона "Рабочий и колхозница".