Собянин поручил обеспечить концертные выезды музыкальных школ бесплатным транспортом

14:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Бесплатные автобусы для участия в фестивалях, концертах и иных публичных мероприятиях предоставят творческим коллективам детских школ искусств. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Юные артисты смогут выступать перед зрителями в районных домах культуры, актовых залах школ и на других подобных площадках. Поездки будут совершаться на туристических автобусах Мосгортранса. По предварительным заявкам образовательных учреждений в пределах границ Москвы предполагается ввести транспортное сопровождение.
Уточняется, что в систему городского департамента культуры входит 151 учреждение художественного и музыкального образования.
Ранее стало известно, что в конце августа на ВДНХ стартовал четвертый сезон проекта "Музыка на крыше", который продлится до середины сентября. Концерты традиционно будут проходить на крыше павильона "Рабочий и колхозница".
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