Объявлены фильмы, попавшие в основной конкурс "Кинотавра"

Фото: кадр из фильма "Герда";/режиссер – Наталья Кудряшова; производство – "Централ Партнершип"

В основной конкурс 32-го фестиваля "Кинотавр" вошли 15 картин, сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора фестиваля Ситору Алиеву. По ее словам, фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох, демонстрируя интерес к истории страны.

"Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох, это тоже тенденция: впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже XIX века", – рассказала Алиева на пресс-конференции.

В основную конкурсную программу вошли "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Конкуренцию им составят картины таких режиссеров, как Александр Зельдович ("Медея"), Евгений Марьян ("Молоко птицы"), Николай Хомерики ("Море волнуется раз"), Григорий Добрыгин ("На близком расстоянии"), Лена Ланских ("Ничья"), Владимир Мункуев ("Нуучча") Роман Васьянов ("Общага").

Также в основной состав конкурса включили фильмы "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября. Обычно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году его перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что российские фильмы "Медея" и "Герда" вошли в основной конкурс международного кинофестиваля в Локарно. Всего в основную программу отобрали 17 фильмов.