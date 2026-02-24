Повреждение фрагмента лестницы произошло на Киевском вокзале

Фото: Москва 24

На Киевском вокзале около 07:10 произошло повреждение фрагмента лестничного схода. Об этом сообщает телеграм-канал Московской железной дороги (МЖД).

В результате инцидента никто не пострадал, для помощи пассажирам выделен дополнительный персонал. На движение поездов это также не повлияло.

Уточняется, что лестница ведет на платформу № 9 для поездов дальнего следования.

"В настоящее время проход на платформу № 9 временно закрыт. Чтобы попасть на нее, пассажиры могут воспользоваться соседним выходом из тоннеля", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. После этого будет проведен ремонт конструкции.

Ранее поезда на Московском центральном кольце (МЦК) начали проезжать станцию Нижегородская без остановки из-за проседания платформы. Решение было принято в соответствии с установленными техническими регламентами для обеспечения безопасности пассажиров.

После обнаружения проседания сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность пассажиров.

