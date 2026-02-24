24 февраля, 09:09Транспорт
Повреждение фрагмента лестницы произошло на Киевском вокзале
Фото: Москва 24
На Киевском вокзале около 07:10 произошло повреждение фрагмента лестничного схода. Об этом сообщает телеграм-канал Московской железной дороги (МЖД).
В результате инцидента никто не пострадал, для помощи пассажирам выделен дополнительный персонал. На движение поездов это также не повлияло.
Уточняется, что лестница ведет на платформу № 9 для поездов дальнего следования.
"В настоящее время проход на платформу № 9 временно закрыт. Чтобы попасть на нее, пассажиры могут воспользоваться соседним выходом из тоннеля", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. После этого будет проведен ремонт конструкции.
Ранее поезда на Московском центральном кольце (МЦК) начали проезжать станцию Нижегородская без остановки из-за проседания платформы. Решение было принято в соответствии с установленными техническими регламентами для обеспечения безопасности пассажиров.
После обнаружения проседания сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность пассажиров.
На Киевском вокзале поврежден фрагмент лестницы, которая ведет на платформу № 9