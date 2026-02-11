Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:45

Транспорт

Стартовал капремонт Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На северо-востоке Москвы начался капремонт Ростокинского путепровода, проходящего над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – указал заммэра.

По его словам, на путепроводе выявлены дефекты несущих конструкций, а также повреждения мостового полотна. Их необходимо устранить для обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках проекта конструкции мостового полотна и пролетного строения будут демонтированы и заменены. Также рабочие восстановят железобетонные конструкции опор, обновят опорные части и промежуточные стойки.

"Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Трамвайное движение будет осуществляться в обе стороны, для этого устроим однопутное реверсивное движение", – отметил Бирюков.

Работы предполагается завершить до конца текущего года. Заммэра также напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить их срок эксплуатации и создать комфортные условия для водителей и пешеходов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что около будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро появится около 13 километров новых дорог с 6 искусственными сооружениями.

Там возведут путепроводы и дублеры вдоль Новорижского шоссе по направлению в область, а также для съезда в сторону будущего транспортного узла "Ильинская".

Передовые технологии используют для строительства нового моста в центре Москвы

