Средства ПВО сбили ночью 79 украинских беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 24 февраля. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено в Белгородской области – 21 БПЛА. По 15 воздушных целей сбили в Краснодарском крае и над Черным морем, 11 – в Крыму, 9 – над акваторией Азовского моря, 5 – в Саратовской области.

Кроме того, еще по 1 беспилотнику ликвидировали в Адыгее, Курской и Ростовской областях.

В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали двое мирных жителей. Один из инцидентов произошел в поселке Степное в Краснояружском округе: FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в больницу.

Ранее в результате артобстрела ВСУ в северо-западной части Запорожской области произошло отключение энергоинфраструктуры. Энергетики работали в усиленном режиме, чтобы вернуть электричество.