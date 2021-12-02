"The City": "Дом Гуччи"

Вышел долгожданный фильм года "Дом Гуччи". В актерском составе картины – Леди Гага, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джереми Айронс, Джаред Лето и Адам Драйвер.

Подробнее – в сюжете проекта The City.