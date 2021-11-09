Милонов поддержал идею запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 поддержал идею запретить онлайн-кинотеатрам показывать сериалы и фильмы, где демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, а также сексуальные отклонения.
Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре рассматривают возможность введения такого запрета. По словам психиатра Ирины Айриянц, к сексуальным девиациям относятся мазохизм, садизм, эксгибиционизм и педофилия.
"Почему я, взрослый человек, включаю фильм, который внешне вроде не предвещает никакой беды, а он, оказывается, содержит сцены однополой любви. Зачем мне это надо смотреть? Почему меня хотят измазать этой гадостью?" – подчеркнул депутат.
Милонов признается, что часто смотрит фильмы со своими детьми и не хотел бы, чтобы они видели такие сцены. Но даже без их присутствия он не стал бы смотреть картины, где показывают нетрадиционные сексуальные отношения.
"А вдруг я только что поел и увижу такой фильм, что же будет? Несварение желудка и прочие гадости. У нормального человека заболит голова или потечет кровь из глаз при виде всех этих однополых извращений", – говорит депутат.
По словам Милонова, следует запретить не только онлайн-показ таких фильмов и сериалов, но и их демонстрацию в обычных кинотеатрах.
Ранее телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения каналом. Он будет рассмотрен 17 ноября.
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