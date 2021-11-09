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Милонов поддержал идею запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

"Кровь из глаз": Милонов поддержал идею запретить показ фильмов с ЛГБТ-отношениями
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 поддержал идею запретить онлайн-кинотеатрам показывать сериалы и фильмы, где демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, а также сексуальные отклонения.

Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре рассматривают возможность введения такого запрета. По словам психиатра Ирины Айриянц, к сексуальным девиациям относятся мазохизм, садизм, эксгибиционизм и педофилия.

Абсолютно правильный запрет. Почему мы должны смотреть на всевозможные сексуальные недуги других людей? Если они считают свой недуг нормой, то это их право, но почему мы должны быть вовлечены во весь этот кромешный ад?
Виталий Милонов
депутат Госдумы

"Почему я, взрослый человек, включаю фильм, который внешне вроде не предвещает никакой беды, а он, оказывается, содержит сцены однополой любви. Зачем мне это надо смотреть? Почему меня хотят измазать этой гадостью?" – подчеркнул депутат.

Милонов признается, что часто смотрит фильмы со своими детьми и не хотел бы, чтобы они видели такие сцены. Но даже без их присутствия он не стал бы смотреть картины, где показывают нетрадиционные сексуальные отношения.

"А вдруг я только что поел и увижу такой фильм, что же будет? Несварение желудка и прочие гадости. У нормального человека заболит голова или потечет кровь из глаз при виде всех этих однополых извращений", – говорит депутат.

По словам Милонова, следует запретить не только онлайн-показ таких фильмов и сериалов, но и их демонстрацию в обычных кинотеатрах.

Ранее телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения каналом. Он будет рассмотрен 17 ноября.

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