Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:12

Телеканал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Телеканал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, протокол будет рассмотрен в суде 17 ноября.

"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", – сообщили РИА Новости в Басманном суде столицы.

В суде не уточнили, какое именно ведомство составило протокол, но это относится к компетенции Роскомнадзора.

Протокол составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП, санкции которой предусматривают штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева обращение, в котором предложила обязать интернет-компании мониторить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения.

Летом этого года Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. В суде посчитали, что в РФ нарушается восьмая статья Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

Настю Ивлееву обвинили в пропаганде ЛГБТ

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать