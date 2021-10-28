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Телеканал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, протокол будет рассмотрен в суде 17 ноября.



"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", – сообщили РИА Новости в Басманном суде столицы.

В суде не уточнили, какое именно ведомство составило протокол, но это относится к компетенции Роскомнадзора.

Протокол составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП, санкции которой предусматривают штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева обращение, в котором предложила обязать интернет-компании мониторить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения.

Летом этого года Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. В суде посчитали, что в РФ нарушается восьмая статья Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.