Кинокритики поспорили о необходимости запретить мат в онлайн-кинотеатрах

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Кинокритик Виктор Матизен в беседе с Москвой 24 назвал возможный запрет мата в онлайн-кинотеатрах ханжеством.
Ранее Общественный совет Роскомнадзора предложил запретить использование ненормативной лексики в фильмах и сериалах онлайн-кинотеатров, рассказал "Интерфаксу" депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, значительное число контента, который выпускают интернет-сервисы, содержит много мата или лексики, близкой к бранной. Хинштейн добавил, что пока это только концептуальное предложение, поправки по этому вопросу еще не сформированы.
По словам Матизена, онлайн-кинотеатры на сегодняшний день остались единственным островком свободы для авторов. В этой связи запрет на ненормативную лексику он считает неправильным.
"Единственное ограничение, которое может быть в этом смысле, – возраст. За потреблением телеконтента должны следить родители детей, а в кинотеатры сотрудники не должны пускать их на фильмы с нецензурной лексикой. Потому что им еще рано такое смотреть. Это вполне разумные ограничения, их надо соблюдать. Но заниматься этим ханжеством, выслеживанием ненормативной лексики – это самая настоящая цензура", – сказал собеседник Москвы 24.
По словам Матизена, в зарубежных проектах мат употребляется так же обыденно, как и в жизни. В российском кино нецензурная лексика необходима для передачи естественных человеческих эмоций, подчеркнул кинокритик.
"Они передаются именно этой лексикой, и другая лексика их не передает. Поэтому зритель получает совершенно другие впечатления от картины. Гораздо больше ей доверяет. А они хотят, чтобы сантехник не матерился, а разговаривал цивилизованным языком", – резюмировал Матизен.
Однако киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев в беседе с Москвой 24 поддержал запрет нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах. Разговоры, что мат – это вид киноязыка, он назвал ерундой.
"Раньше это не мешало авторам гораздо лучше выражать свое видение мира и делать это убедительно. Показывая даже мрачные и неприглядные стороны жизни. Почему Шукшин обходился без мата? В жизни, может, и матерился, но в литературе и на экране никогда этого не делал. Значит, вполне можно выразить свою идею другими средствами", – рассуждает Кудрявцев.
Использование мата в современных российских сериалах и кино кинокритик назвал проявлением беспомощности и желанием привлечь к себе внимание. Он подчеркнул, что примеров удачного применения бранной лексики единицы.
"Творцы считают, что если они матерятся, то становятся ближе к народу. Это идиотизм, если грубо выражаться. Желание показать, что это круто, хотя это не так", – сказал Кудрявцев.
По его словам, российские фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах смотрят не ради мата на экране. Поэтому от проектов без бранных слов зритель не отвернется, отметил собеседник Москвы 24. Кудрявцев согласился, что мат есть и в зарубежных проектах, однако российская лексика в этом смысле выглядит более вульгарной и грубой.
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