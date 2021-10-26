"Мосфильм" запустил англоязычный канал на YouTube

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На YouTube появился англоязычный канал "Мосфильма", запущенный в тестовом режиме. Об этом рассказали в пресс-службе "Мосфильма".

Пользователям новый онлайн-ресурс стал доступен 15 октября.

"В настоящий момент на канале представлено 20 фильмов. Канал начинает набирать подписчиков. Уже определили первых лидеров зрительского внимания: "Белый тигр", "Освобождение", "Курьер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что добавление субтитров в фильмы на основном канале не решало всех проблем, которые возникали при поиске фильмов у англоязычных пользователей.

"<...> а ведь это огромная и очень активная аудитория – около 5–7% от общего количества зрителей. Наши фильмы смотрят в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах – 150–200 тысяч просмотров в неделю только в США", – отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут от России на премию "Оскар".