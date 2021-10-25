Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули от России на премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Разжимая кулаки"; режиссер – Кира Коваленко; производство – кинокомпания "Пионер"

Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут от России на премию "Оскар", заявил ТАСС глава Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки", – сказал он.

До этого сообщалось, что Чухрая большинством голосов избрали новым председателем Российского Оскаровского комитета.

Претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выбирали из 110 отечественных картин. В список попали "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, а также "Огонь" Алексея Нужного.

