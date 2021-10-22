Disney перенес премьеры некоторых фильмов в РФ из-за нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Disney Studios перенесла премьеры некоторых фильмов в России на фоне введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, первые показы кинокомикса "Вечные" вместо 4 ноября пройдут 8 ноября. Премьера картины "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скота переносится с 18 октября на 18 ноября, а "Французского Вестника" Уэса Андерсона – с 11 на 18 ноября.

Уточняется, что данное решение касается только российских кинотеатров – в остальных странах премьеры состоятся по плану.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохраняются. В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, в том числе кинотеатров.

