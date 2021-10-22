Сервисы доставки продуктов сообщили о готовности к росту заказов в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервисы доставки продуктов сообщили о своей готовности к повышенному спросу в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей компаний.

По словам представителей "СберМаркета", до введения нынешних ограничений сервис доставлял свыше 100 тысяч заказов в пиковые дни, что значительно больше показателей периода прошлых ограничений. В компании подтвердили готовность к увеличению числа заказов, отметив, что в настоящее время продолжают привлекать новых партнеров для удовлетворения спроса.

В "Яндексе" также заявили о готовности к повышенной нагрузке: сейчас компания расширяет курьерскую сеть. А в "Самокате" между тем отмечают, что имеющихся у сервиса ресурсов достаточно для покрытия повышенного спроса.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохраняются. В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

