Онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показ фильмов с сексуальными девиациями – СМИ

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что издание ознакомилось с перечнем предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве.

"Одна из инициатив предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6", – говорится в публикации.

Данные статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается расширить. В частности, дополнить запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и девиации.

"Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора", – говорится в статье.

Помимо этого, предлагается добавить запрет на демонстрацию или описание таких отношений в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Газета также приводит слова сексолога и психиатра Ирины Айриянц, которая объяснила, что к сексуальным девиациям относятся садизм, мазохизм, педофилия, эксгибиционизм. Она также уточнила, что список отклонений от нормы часто изменяется, ранее туда были включены гомосексуализм и транссексуализм, однако затем гомосексуализм исключилииз перечня.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете. В частности, в 2018 году ведомство блокировало незаконные сайты с премьерами фильмов "Движение вверх", "Скиф", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Лед", "Тренер", "Гоголь. Вий", "Собибор", "Такси 5", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Реинкарнация" и другие.