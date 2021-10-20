Могут ли наказать Собчак и Ивлееву за страстный поцелуй

В Сети разгорелся очередной скандал с участием знаменитостей. На этот раз в центре внимания оказались телеведущая Ксения Собчак и блогер Анастасия Ивлеева. Дивы страстно поцеловались в новом выпуске танцевального шоу на YouTube "Королевские кобры". Рассказываем, как на эту выходку отреагировала общественность и могут ли Ивлеева с Собчак понести за нее ответственность.



Страстная кульминация

Фото: YouTube/НАСТЯ ИВЛЕЕВА

"Королевские кобры" – первое травести-шоу в России, в котором артисты мужского пола выступают в женских образах. Создателем проекта и по совместительству его ведущей является блогер Анастасия Ивлеева. 29 сентября на ее YouTube-канале вышел первый выпуск передачи. В нем в качестве приглашенного гостя появился телеведущий Александр Гудков.

Во втором выпуске приняла участие телеведущая Ксения Собчак. Вместе с Ивлеевой они устроили эпатажный танцевальный батл. В борьбе за победу Собчак продемонстрировала зрителям растяжку и села на шпагат в платье. Кульминацией выступления див стал страстный поцелуй.

Выпуск вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Поцелуй Собчак и Ивлеевой бурно обсуждают в Сети. Одни считают, что батл див с такой развязкой – лучшее, что было в выпуске. "Это пожар! Девчонки молодцы, отожгли по полной! Теперь я уж не знаю, чем можно удивить зрителя в следующем выпуске", – пишут комментаторы.

Другие называют выходку "кошмаром", "позором", неудачной попыткой "хайпом вытянуть слабое шоу" и считают, что Ивлееву "куда-то не туда понесло".



"Отправить участников в специнтернат"

Фото: YouTube/НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандальный выпуск с участием Собчак. По его словам, грустно наблюдать, что отечественный YouTube "превращается в цирк оральной проституции".

"Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, – развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести", – заявил парламентарий.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в интервью Москве 24 рассказала, что, по ее мнению, люди уже не знают, как привлечь к себе внимание.





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Хочется пожелать этим двум дамам творческих успехов, чтобы все-таки они привлекали внимание к своим персонам благодаря собственным достижениям, каким-то своим успехам, благодаря пользе, которую они приносят обществу, для того чтобы о них говорили.

Волынец также напомнила, что в РФ запрещена ЛГБТ-пропаганда только среди несовершеннолетних. При этом в самом начале спорного выпуска идет маркировка 18+, указала она. Таким образом, организаторы шоу не нарушают закон, пояснила Волынец.



"Если им мужья разрешают"

Фото: YouTube/НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Депутат Госдумы Анатолий Выборный в разговоре с Москвой 24 заявил, что в произошедшем на шоу усматривается нарушение административной нормы. По его мнению, такой контент в Сети доступен к просмотру кому угодно, в том числе и сотням тысяч детей, у которых "может сформироваться интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям".





Анатолий Выборный депутат Госдумы Это может формировать у них впечатление привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. Могут формироваться глубокое внутреннее убеждение, установка, искажение представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Усматриваются в таких действиях признаки административного правонарушения.

При этом он добавил, что однозначно сказать, есть ли во втором выпуске "Королевских кобр" пропаганда или нет, смогут только эксперты после проведения соответствующей проверки. Выборный заявил, что при обращении граждан готов взять этот вопрос на контроль.

"Если ко мне обратятся наши граждане, которые неравнодушны, небезучастны, и они посчитают распространение такого контента опасным для их детей, что нарушаются таким образом их права, их интересы, то, конечно, эти обращения я возьму на контроль и буду просить генеральную прокуратуру провести проверку на предмет наличия признаков административного правонарушения", – заявил депутат.

В свою очередь, телеведущая Эвелина Бледанс в поступке Собчак и Ивлеевой не видит ничего противозаконного. "Какая пропаганда? Девочки прикалываются. Нетрадиционными их отношения уж точно не назовешь. Абсолютно ничего в этом такого нет. Просто это такой эпатаж", – заявила она в беседе с Москвой 24.





Эвелина Бледанс телеведущая Когда-то, по-моему, та же Собчак с Канделаки целовалась на "Серебряной калоше" или еще где-то. Это уже на самом деле привычная ситуация, когда люди так развлекаются. Если их мужчины им разрешают, а на остальных им, в общем-то, что одной, что второй, наплевать, то пускай. Девочки радуются.

При этом депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов в разговоре с Москвой 24 заявил, что поступок Собчак и Ивлеевой "яйца выеденного не стоит". "Это не более чем эпатаж, очередной хайп, скандал", – пояснил парламентарий.

По его мнению, обсуждение поцелуя двух звезд только преувеличит их "псевдопопулярность".



Павелко Анастасия, Медведева Светлана